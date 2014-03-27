Донецкий губернатор развеял миф о том, что Донбасс кормит Украину

Об этом он заявил в ходе заседания коллегии ДонОГА, - передает корреспондент "ОстроВа".

Читайте такжеДонецкий губернатор дал месяц на легализацию копанок "На самом деле, если спросить у каждого жителя, я думаю, что, наверное, каждый житель Донбасса скажет, что он кормит Украину... У нас есть миф, что Донецкая область кормит всех", - сказал он.

"Но если смотреть на статистику, то оказывается, что нам госбюджет добавляет, и мы дотационные", - подчеркнул С.Тарута.

"Поэтому нам нужно перестать быть дотационными, начинать себя кормить, и обеспечивать наше развитие", - резюмировал донецкий губернатор.