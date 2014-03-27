Донецкий губернатор развеял миф о том, что Донбасс кормит Украину
12:09, 27 марта 2014Политика
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Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута категорически опроверг один из главных пропагандистских мифов о том, что Донбасс кормит всю Украину.
Оказывается, что нам госбюджет добавляет, и мы дотационные - Тарута
Об этом он заявил в ходе заседания коллегии ДонОГА, - передает корреспондент "ОстроВа".
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"Но если смотреть на статистику, то оказывается, что нам госбюджет добавляет, и мы дотационные", - подчеркнул С.Тарута.
"Поэтому нам нужно перестать быть дотационными, начинать себя кормить, и обеспечивать наше развитие", - резюмировал донецкий губернатор.
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