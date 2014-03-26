Адвокаты Бакулина обратились с жалобой в Генпрокуратуру

Об этом УН сообщила адвокат Бакулина Елена Фролова.

"Мы сегодня подали заявление о совершении преступления указанными должностными лицами. Мы надеемся, что сегодняшнее руководство ГПУ должным образом отреагирует на наше заявление. Мы считаем, что такие пытки, которые унижают честь и достоинство человека, недопустимы в современной Украине, которая подписала политическое соглашение с ЕС", - заявила она.

Также Фролова сообщила, что защита Бакулина подала апелляционную жалобу на незаконность задержания и удержания под стражей их подзащитного. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом города Киева состоится 28 марта в 15:00.

По словам Фроловой, Бакулин был лишен права ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения. Само дело рассматривалось в ночь с субботы на воскресенье с 21:00 до 5:00. Все это время Бакулин находился в клетке и не имел возможности получать воду, еду и медицинскую помощь. Все возражения по этому поводу со стороны защиты и самого Бакулина отклонялись судом.

Напомним, 21 марта милиция провела выемку документов в центральном офисе "Нефтегаза". Министр внутренних дел Арсен Аваков на свой странице в Facebook позже написал, что милиция задержала Бакулина. Министр считает, что расследование, которое ведется сегодня, выявит большие цифры нанесенных убытков, а также множество известных в нынешнем политикуме лиц, причастных к ним.

Затем сам Бакулин сообщил, что ему еще не предьявлено обвинение, а позже ему стало плохо. Однако милиция все же задержала его. Бакулин был помещен в инвалидную коляску и вывезен на автомобиле сотрудниками милиции.

6 марта МВД открыло уголовное производство по факту нанесения ВЕТЭК, принадлежащей бизнесмену Сергею Курченко, убытков НАК "Нефтегаз Украины" на сумму 1,6 млрд гривен.

23 марта суд принял решение об аресте задержанного главы НАК "Нафтогаз" Евгения Бакулина или отпустить под залог в 1,5 млрд гривен.