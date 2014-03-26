Обама: "Холодной войны" нет, Россия - не Советский Союз

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил во время выступления во Дворце искусств "Бозар" после саммита ЕС-США.

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"Поймите, это не новая "холодная война", в которую мы входим. В отличие от Советского Союза, Россия не стоит во главе блока государств, не имеет глобальной идеологии. США и НАТО не хотят никакого конфликта с Россией", - сказал американский президент.

"На самом деле за 60 лет мы вместе в НАТО не завоевывали новых территорий, но были вместе для того, чтобы наши народы были свободными. Но что мы всегда будем делать - это держаться нашего нерушимого обязательства - Статьи 5 (Договора НАТО), защищая суверенитет и территориальную целостность наших союзников. И в этом обязательстве мы не отступим", - добавил Обама.

Он отметил, что сейчас самолеты НАТО патрулируют небо над балтийскими странами и НАТО также усилило присутствие в Польше и дальше готово наращивать присутствие в регионе в случае необходимости.

"Конечно, Украина - не член НАТО - частично из-за сложной истории взаимоотношений с Россией... Со временем русский народ поймет, что он не может достичь безопасности, обеспеченности и желаемого статуса в мире с помощью грубой силы", - сказал Обама.

"Вот почему через всю продолжительность кризиса (в Крыму) мы будем объединять наше значительное давление на Россию с политикой открытых дверей для дипломатии. И я верю, что для Украины и России стабильный мир придет через деэскалацию, через прямой диалог правительств стран и с международным сообществом", - заявил американский лидер.