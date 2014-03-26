Лукашенко советует Януковичу взять ружье и принести себя в жертву

Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Шустер Live", сообщает БЕЛТА.

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"Что касается Януковича: ну, какой он для меня Президент? Вот последнее его выступление: товарищи, господа, я жив, здоров, я главнокомандующий Вооруженными Силами. Сразу вопрос: а где твоя армия?" - сказал Александр Лукашенко.

"Президент должен быть со своим народом, как бы ни было тяжело. Даже если в тебя завтра будут стрелять и тебя убьют - твоя судьба такая. Ты, значит, должен принести себя в жертву. А как же? В резиденции сидеть, упиваться своей властью, а когда трудно, тогда сбежать? Нет, я этого не признаю", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому, когда в Раде звучат голоса, что Президент Янукович самоустранился от исполнения своих обязанностей и сбежал, что против этого противопоставить?" - отметил глава белорусского государства.

"Знаете, я не хочу, чтобы все подумали, что Лукашенко такой "перевертыш" - вчера дружил с Януковичем, а сегодня так говорит. Я его осуждаю как друга. Как хотите, так и понимайте меня. Президенты не должны так поступать, - уверен Александр Лукашенко. - Если не с кем воевать, бери ружье, иди один. Убьют… Мы все будем там рано или поздно. Но ни твоим друзьям, ни твоим родственникам, ни твоим сыновьям за тебя стыдно потом не будет. Вот мой подход".