Допрос морпеха РФ: Если будет приказ - будем стрелять

12:36, 26 марта 2014
Политика
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В сети Интернет появилось видео допроса морпеха РФ.  

На фото - морпехи РФ в Евпатории / REUTERS

В сети появилось видео допроса одного из задержанных российских морских пехотинцев, которые пытались из России проникнуть в Крым.

Видео опубликовала на своем канале в Youtube группа "Информационное Сопротивление".

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«Самое интересное начинается на 07.15 - стрелять в украинских граждан морпех будет, если такой приказ поступит. Здравого смысла в российской оккупации Крыма не видит», - прокомментировали видео члены ИС.

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