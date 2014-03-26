Допрос морпеха РФ: Если будет приказ - будем стрелять
12:36, 26 марта 2014Политика
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В сети Интернет появилось видео допроса морпеха РФ.
На фото - морпехи РФ в Евпатории / REUTERS
В сети появилось видео допроса одного из задержанных российских морских пехотинцев, которые пытались из России проникнуть в Крым.
Видео опубликовала на своем канале в Youtube группа "Информационное Сопротивление".
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«Самое интересное начинается на 07.15 - стрелять в украинских граждан морпех будет, если такой приказ поступит. Здравого смысла в российской оккупации Крыма не видит», - прокомментировали видео члены ИС.
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