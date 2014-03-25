Рада не смогла уволить членов Совета НБУ

Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект постановления парламент голосовал дважды, но сначала было только 213 голосов народных депутатов, а затем - 219.

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Проектом постановления предусматривалось уволить членов Совета Нацбанка в связи с окончанием срока полномочий: Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко, Игоря Прасолова.