Рада не смогла уволить членов Совета НБУ
18:10, 25 марта 2014Политика
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Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления “Об увольнении членов Совета Национального банка Украины (регистрационный номер 4425).
За решение проголосовало 219 нардепов
Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект постановления парламент голосовал дважды, но сначала было только 213 голосов народных депутатов, а затем - 219.
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Проектом постановления предусматривалось уволить членов Совета Нацбанка в связи с окончанием срока полномочий: Михаила Гончарова, Василия Горбаля, Сергея Клюева, Бориса Колесникова, Петра Порошенко, Игоря Прасолова.
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