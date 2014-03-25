США считают, что присутствие в G8 важнее для России, чем для ее коллег

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента Мари Харф.

”России членство в G8 нужно больше, чем нам нужно членство России в G8”, - сказала Харф на фоне встречи ”семерки” без участия России на полях саммита по ядерной безопасности в Гааге. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее в понедельник, что Россия не цепляется за формат ”Большой восьмерки” (G8), если он не нужен Западу, поскольку сегодня все основные мировые проблемы можно обсуждать в рамках ”двадцатки” (G20) и других форумов.

По словам Харф, России нужно, чтобы ее экономика была частью клуба развитых стран. На вопрос журналиста, не заменит ли России G8 участие в клубе БРИКС, Харф ответила: ”Экономика России уже не в очень хорошем состоянии. Они могут искать в других местах, но экономика уже в стагнации, и если Россия не проведет деэскалации ситуации, для нее будет еще больше последствий”.

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Она отметила, что фондовый рынок России снизился примерно на 20% с начала года, рубль упал по отношению к доллару, капитализация компаний снизилась на 75 миллиардов долларов.

По словам представителя госдепартамента, это следствие санкций, введенных в отношении России из-за ее позиции по Крыму.

”Заменить G8 нельзя, хотя и можно поискать (альтернативы)”, - заключила Харф.