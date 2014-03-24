Экс-министр энергетики Ставицкий объявлен в розыск

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга «ВЕТЭК» Сергея Курченко, сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Олег Махницкий.

«Проводятся оперативно-розыскные работы, и он (Ставицкий - УНИАН) объявлен в розыск», - сказал Махницкий.

По словам генпрокурора, против экс-министра возбуждено уголовное дело по статье о хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Кроме того, Ставицкий, по данным Генпрокуратуры, причастен к так называемой схеме Курченко по реализации сжиженного газа.

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«К схеме Курченко имеет отношение и экс-глава Минэнергоугля, но он не один такой. В схеме участвовали другие чиновники министерства энергетики», - сказал Махницкий, добавив, что в этих схемах были задействованы практически все губернаторы областей, а также высшее руководство Министерства доходов и сборов Украины.

По словам Махницкого, предварительные убытки, причиненные государству деятельностью компаний Курченко, оцениваются в 1 млрд грн, однако окончательная сумма уточняется, поскольку ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Как сообщил генпрокурор Олег Махницкий, правоохранители нашли и изъяли 42 килограмма золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличностью. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, которую можно было потом предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.

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