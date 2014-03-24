Треть территории Крыма остается без электричества.

Большинство городов на территории Автономной республики Крым по состоянию на 6 утра понедельника имеют проблемы с энергообеспечением. Перебои с электричеством наблюдаются в Симферополе, Ялте, Алуште, Симеизе, Керчи и других городах - сообщает корреспондент Радио Свобода.Читайте такжеКрым без света. Темиргалиев обвиняет Украину в сокращении поставок электроэнергии

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