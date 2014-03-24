Дещица: опасность войны России против Украины растет

Об этом он заявил в эфире обзора итогов недели американского телеканала ABC News, передает Радио Свобода

«Мы не знаем, что на уме у (президента России Владимира) Путина и каково будет его решение. Поэтому положение стало еще более взрывоопасна, чем на прошлой неделе», - сказал он отвечая на вопрос, что изменилось с этого обзора после его выступления на этом телеканале неделю назад.

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По словам главы МИД, такое сейчас положение, несмотря на то, что мировое сообщество пытается с помощью дипломатических мер и санкций остановить Россию.

При этом Дещица подчеркнул, что в случае вторжения России на континентальную часть Украины украинцы готовы защищать свою Родину.

Если российские войска вторгнутся в восточные регионы Украины, «нам будет трудно просить людей, украинцев, которые живут там, не отвечать на такое военное вторжение», - сказал главный украинский дипломат.

Перед его выступлением в телепрограмме, среди прочего, показали видеосюжет о захвате российскими войсками украинской части в Бельбек в Крыму под командованием полковника Юлия Мамчур.