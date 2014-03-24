Электроснабжение Крыма ограничено из-за ремонта двух ЛЭП - Крымэнерго

Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Крымэнерго».

График аварийных отключений введен в связи с ремонтом ЛЭП «Каховка — Островская» и «Мелитополь — Джанкой», которые принадлежат НЭК «Укрэнерго». Линии электропередачи отключены после выявления аварийных дефектов.

Потребление электроэнергии в Крыму ограничено уровнем 300 мегаватт, чтобы не допустить развития системных аварий и воспрепятствовать выходу из строя электросетевого оборудования, пояснили в «ДТЭК Крымэнерго».

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«По независящим от нас причинам часть наших клиентов отключена от электроснабжения. Мы приносим свои извинения и надеемся, что «Укрэнерго» сможет в максимально быстрые строки восстановить две магистральные линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение полуострова», — цитирует пресс-служба гендиректора «ДТЭК Крымэнерго» Эдуарда Соколовского.

Как сообщалось, без света остались некоторые районы Симферополя, а также Ялты, Алушты, Евпатории и другие регионы автономии.