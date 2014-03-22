У Ставицкого найдены золотые слитки и почти 5 миллионов долларов - Аваков

Во время обыска в квартирах и офисах экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого нашли 42 килограмма золота и 4,8 миллиона долларов наличными.

Об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

Министр отмечает, что в процесе обыска у Ставицкого найдены: золотые слитки общим весом 42 кг, 4,8 миллиона долларов наличными, мешочки с камнями, похожими на бриллианты, большое количество изделий из драгоценных металлов и 16 дорогостоящих часов известных мировых брендов.

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Также во время обыска изъято множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; банковские карточки, документация на счета в ряде банков.

"Это ж сколько нужно было воровать, что б такую "мелочь" оставить дома на карманные расходы!", - пишет Аваков.

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Как ранее сообщал УНИАН, во время обыска у Ставицкого нашли 42 кг золота и несколько миллионов долларов.

Вчера Генпрокуратура совместно с УБОП МВД Украины провела обыск в квартирах и офисах, принадлежащих бывшему министру топлива и энергетики Эдуарду Ставицкому.