У Ставицкого нашли 42 кг золота и несколько миллионов долларов - СМИ
12:40, 22 марта 2014Политика
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Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.
У Ставицкого нашли 42 кг золота
Во время обыска в квартирах и офисах экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого нашли 42 кг золота и несколько миллионов долларов
Об этом Еспресо.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
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Как ранее сообщал УНИАН, вчера Генпрокуратура совместно с УБОП МВД Украины провела обыск в квартирах и офисах, принадлежащих бывшему министру топлива и энергетики Эдуарду Ставицкому.
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