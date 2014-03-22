У Ставицкого нашли 42 кг золота и несколько миллионов долларов - СМИ

Во время обыска в квартирах и офисах экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого нашли 42 кг золота и несколько миллионов долларов

Об этом Еспресо.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

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Как ранее сообщал УНИАН, вчера Генпрокуратура совместно с УБОП МВД Украины провела обыск в квартирах и офисах, принадлежащих бывшему министру топлива и энергетики Эдуарду Ставицкому.