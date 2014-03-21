Тимошенко на днях заявит о своем баллотировании - Соболев

Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет Украинская правда.

"Это будет публичное заявление Юлии Владимировны (о решении идти или не идти в президенты), думаю, буквально на днях. Более того, у нас планируется съезд. Он, скорее всего, состоится на следующей неделе, в конце следующей недели. Сейчас дата определяется", - отметил он.

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"Я думаю, что на сегодняшний день наша политическая сила имеет достаточно оснований для того, чтобы как ключевая политическая сила, которая очень активно участвовала в борьбе с режимом Януковича, быть представлена ​​достойным кандидатом", - считает политик.

"Предыдущий съезд выдвинул Юлию Владимировну. Это было выдвижение еще ​​до старта избирательной кампании. Окончательное решение будет принято на съезде", - сказал он.

Однако, по мнению депутата, провести одновременно парламентские и президентские выборы невозможно, "потому что запрещает на сегодняшний день не просто законодательство - это прямой запрет, в том числе, Венецианской комиссии".