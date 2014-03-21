Тимошенко на днях заявит о своем баллотировании - Соболев
Партия "Батькивщина" выдвинет своего кандидата в президенты на съезде, который может состояться на следующей неделе.
Об этом сообщил лидер фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет Украинская правда.
"Это будет публичное заявление Юлии Владимировны (о решении идти или не идти в президенты), думаю, буквально на днях. Более того, у нас планируется съезд. Он, скорее всего, состоится на следующей неделе, в конце следующей недели. Сейчас дата определяется", - отметил он.
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"Я думаю, что на сегодняшний день наша политическая сила имеет достаточно оснований для того, чтобы как ключевая политическая сила, которая очень активно участвовала в борьбе с режимом Януковича, быть представлена достойным кандидатом", - считает политик.
"Предыдущий съезд выдвинул Юлию Владимировну. Это было выдвижение еще до старта избирательной кампании. Окончательное решение будет принято на съезде", - сказал он.
Однако, по мнению депутата, провести одновременно парламентские и президентские выборы невозможно, "потому что запрещает на сегодняшний день не просто законодательство - это прямой запрет, в том числе, Венецианской комиссии".