В Крыму опровергли сообщения о задержании снайпера в Симферополе

В сепаратистской прокуратуре Крыма называют недостоверной информацию о задержании снайпера, убившего, как минимум, одного человека 18 марта на улице Кубанской в Симферополе, пишет ТСН.

Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Республики Крым Наталья Бояркина.

"Не подтверждается информация о задержании стрелка. Она недостоверна, никто не задержан пока, к сожалению", - заявила она.

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Напомним, во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе был застрелен украинский прапорщик Сергей Кокурин.

Незаконная власть Крыма одновременно объявила, что кроме украинца был застрелен "самообороновец" - казак из Волгоградской области. А в смерти обоих мужчин обвинили "снайпера-наемника". Подтверждение смерти 33-летнего жителя Волгоградкой области на территории Крыма на данный момент найти не удалось.