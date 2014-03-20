В Крыму опровергли сообщения о задержании снайпера в Симферополе
Незаконная прокуратура Крыма опровергла слова Темиргалиева о задержании снайпера в Симферополе.
В сепаратистской прокуратуре Крыма называют недостоверной информацию о задержании снайпера, убившего, как минимум, одного человека 18 марта на улице Кубанской в Симферополе, пишет ТСН.
Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Республики Крым Наталья Бояркина.
"Не подтверждается информация о задержании стрелка. Она недостоверна, никто не задержан пока, к сожалению", - заявила она.
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Напомним, во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе был застрелен украинский прапорщик Сергей Кокурин.
Незаконная власть Крыма одновременно объявила, что кроме украинца был застрелен "самообороновец" - казак из Волгоградской области. А в смерти обоих мужчин обвинили "снайпера-наемника". Подтверждение смерти 33-летнего жителя Волгоградкой области на территории Крыма на данный момент найти не удалось.