Поживанов вернулся в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Поживанов пришел в парламент Украины, и был, в частности, возле зала, где проходило заседание фракции “Батькивщина”.

Читайте такжеМихаил Поживанов: Если Соглашение об Ассоциации не будет подписано, крах может быть тотальнымНа уточняющий вопрос УНИАН, вернулся ли он в Украину насовсем, Поживанов ответил: “Почти да”.

На уточняющий вопрос, закрыты ли против него уголовные дела, он ответил: “Все”.

По словам Поживанова, ему пришло сообщение “еще 17 февраля, что 27 января, еще до всех этих событий, закрыли уголовные дела”.

“Они вызывали дело из СБУ, они зарегистрировали его в едином реестре, а затем приехал в Вену следователь, и я часов шесть давал показания. Когда он приехал, то они с меня обвинения сняли, и закрыли дело как незаконно возбужденное”, - отметил Поживанов.

На вопрос, будет ли он участвовать в парламентских выборах в случае досрочного роспуска парламента, Поживанов ответил: «Если будут, то обязательно».

Как сообщал УНИАН, 31 января 2011 года Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении Поживанова уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам расхищения государственных средств на сумму более 7 млрд грн, выявленным, в частности, международными аудиторскими компаниями в ходе проверки использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

В отношении Поживанова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в осуществлении расхищения государственных средств на сумму почти 35 млн грн.

31 января 2011 года Генеральная прокуратура Украины объявила Поживанова в розыск. С того времени он жил и работал в Австрии.