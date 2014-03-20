Верховная Рада начала свою работу (онлайн трансляция)

Сегодня парламент планирует рассмотреть проект постановления о Заявлении парламента относительно гарантии прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства, а также Декларацию о борьбе за освобождение Украины.

Кроме того, Верховная Рада Украины сегодня планирует официально объявить Крым временно оккупированной территорией.

Об этом говорится в нескольких законопроектах, включенных в повестку дня. Депутаты Деревянко и Соболев подали два различные проекты закона об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях Украины, а депутат Ляшко - проект закона об оккупированной территории - Автономную Республику Крым.