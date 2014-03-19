Россия начнет выдавать крымчанам паспорта РФ через 10 дней - жители Крыма

Об этом УНИАН сообщают жители автономии.

В частности, с сегодняшнего дня, 19 марта, в паспортных столах АР Крым начался прием документов, необходимых для получения российского гражданства.

"В этот пакет документов входит ксерокопия украинского паспорта (ее требуют обязательно), свидетельство о рождении, свидетельство о браке и 4 фотоснимка", - рассказывают крымчане.

Кроме того, по их словам, необходимо оплатить некий "паспортный сбор" в размере 200 российских рублей, однако аналогичная сумма в гривне не принимается.

После того, как документы поданы в паспортный стол, ожидать получения российского гражданства необходимо всего 10 дней, заверили жителей автономии. При этом украинский паспорт сдавать никто не требует.

В то же время, российское агентство РИА «Новости» сообщает, что Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ уже начала в Крыму выдачу российских паспортов. Об этом рассказал глава данного ведомства Константин Ромодановский.

«Такая работа началась. Часть паспортов мы уже выдали сегодня, и интенсивность этой работы будет только расти с каждым днем», - сказал он.

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При этом Ромодановский не смог уточнить, как будут жить и работать в Крыму те люди, которые не захотят становиться гражданами России. По его словам, случай с Крымом уникален и прошло еще мало времени. «У нас есть первоочередные задачи, которые необходимо решать», - сказал чиновник, но заверил, что все проблемные вопросы будут урегулированы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 марта, в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Кроме прочего, в тексте данного «договора» говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

17 марта Путин подписал указ «О признании Республики Крым», в соответствии с которым она признана независимым государством.

18 марта Путин подписал распоряжения, которым одобрил проект договора между Россией и Крымом о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный и категорический протест против признания Российской Федерацией самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.