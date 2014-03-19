Польша хочет создать с Литвой и Украиной общую военную бригаду

Об этом сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на The Telegraph.

Нынешний кризис Украины послужил новым импульсом для формирования подобной бригады.

«На прошлой неделе заместитель министра обороны Украины посетил офис НАТО в Брюсселе и озвучил идею о создании польско-литовско-украинской бригады», - сказал член Европарламента от Польши Павел Коваль.

По его мнению, сейчас пришло время не только обновить идею, но и ее осуществить.

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Тем временем, министерство обороны Литвы отмечает, что учреждение единой бригады Литвы, Польши и Украины является приоритетом. «Переговоры на экспертном уровне по поводу создания бригады проходили постоянно», - отмечает министерство.

В понедельник данный вопрос министр обороны Литвы Юозас Олекас по телефону обсудил с министром обороны Украины Игорем Тенюхом.

Великобритания решила прислать в Литву еще один истребитель Typhoon, который пополнит миссию воздушной полиции в странах Балтии.

Министр обороны Великобритании Филип Хаммонд сказал в парламенте, что в апреле Лондон пошлет в Литву еще один истребитель Typhoon, который присоединится к миссии воздушной полиции в Балтии.

Британский истребитель дополнит польские силы, которые с апреля будут патрулировать пространство над странами Балтии. Решение Лондона расширить военный контингент НАТО в странах Балтии показывает тесную связь Альянса с Латвией и балтийским регионом, отметил министр обороны Латвии Раймондс Вейонис.

Ранее сообщалось, что в начале марта по просьбе стран Балтии США прислали дополнительно 6 истребителей F-16 для патрулирования воздушного пространства над Латвией, Эстонией и Литвой.