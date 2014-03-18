Украинским военным в Крыму разрешили применять оружие - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

«В связи с гибелью украинского военнослужащего прапорщика Какурина С.В. во время штурма 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины (г. Симферополь) нападавшими, которые были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, для защиты и сохранения жизни украинских военнослужащих, согласно решению исполняющего обязанности верховного главнокомандующего ВСУ и исполняющего обязанности министра обороны Украины, на основании приказа начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ, воинским частям ВС Украины, дислоцированным в АР Крым, разрешено применение оружия», - сказано в сообщении.Читайте такжеВ Симферополе оккупанты объявили об аресте офицерам украинского фотограмметрического центра

В Минобороны напомнили, что сегодня, 18 марта, во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин, который находился на наблюдательной башне автопарка части. Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун В.А. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами.Читайте такжеПри штурме военного топографического центра в Симферополе убит украинский солдат

Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.

Командира части полковника Андрея Андрюшина, который во время переговоров был захвачен, удерживают в отдельном помещении и силой заставляют перейти на сторону крымского народа.