В Госдуме заявили, что не боятся санкций, и обратились к США и ЕС

Депутаты Госдумы единогласно приняли заявление, в котором они просят президента США Барака Обаму и политиков ЕС распространить на них санкции, введенные 17 марта в связи с ситуацией в Украине. За документ проголосовали 353 парламентария, сообщает ИТАР-ТАСС.

"17 марта в очередной раз госдеп США, (президент Барак) Обама и Евросоюз предприняли нелепую попытку напугать ежа ...", - сказал, представляя коллегам документ, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов ("Единая Россия"). По его словам, в России знают, "чем это все заканчивается". "Во многих странах они уже применялись - в отношении Сербии, Белоруссии, Сирии. Но эти страны не потеряли чувства собственного достоинства, не потеряли самоидентичности, они остаются едиными независимыми государствами", - подчеркнул депутат.

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"Что касается самих санкций, то любые санкции сегодня сплотят нашу политическую элиту - потому что перед бедой, перед внешней угрозой мы всегда были едины, наш бизнес, да и простых людей, вне зависимости от их политических взглядов", - заключил депутат.