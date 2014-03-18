МИД Великобритании: Евросоюз обсуждает снижение энергозависимости от России

Об этом заявил в понедельник глава МИД Великобритании Уильям Хейг по окончании встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает DW.

"Сегодня мы начали дискуссию о необходимости сокращения зависимости Европы от российских поставок энергоносителей в долгосрочной перспективе", — сказал он.

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В то же время Уильям Хейг отметил, что список, в который попал 21 гражданин России и Украины, против которых ЕС ввел санкции, могут расширить.

Кроме того, "масштаб штрафных мер против Москвы будет зависеть от того, как российское руководство отреагирует на запрос самопровозглашенной власти Крыма по принятию украинской полуострова в состав РФ", - отметил Хейг.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что ЕС готов к дальнейшему расширению санкции против России. "Будут иметь место долгосрочные расходы на последствия для России, если Москва и в дальнейшем будет действовать таким образом", - подчеркнул Хейг