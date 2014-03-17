Евросоюз опубликовал список украинцев, против которых ввел санкции
20:12, 17 марта 2014Политика
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Европейский Союз в своем официальном Журнале опубликовал список граждан Украины и России, в отношении которых будут действовать санкции ЕС - запрет на въезд и замораживание активов на территории стран Евросоюза.
Решение о санкциях будет действовать до 17 сентября 2014 года
В списке восемь граждан Украины:
1. Сергей Аксёнов, премьер-министр Крыма, которого не признает Киев;
2. Владимир Константинов, спикер крымского парламента;
3. Рустам Темиргалиев, вице-премьер правительства автономии;
4. Денис Березовский, бывший командующий ВМС Украины;
5. Алексей Чалый, самопровозглашенный мэр Севастополя;
6. Петр Зима, непризнанный Киевом начальник СБУ в Крыму ("СБ Крыма");
7. Юрий Жеребцов, помощник спикера парламента Крыма, активный организатор референдума;
8. Сергей Цеков, вице-спикер парламента автономии.
Решение о санкциях будет действовать до 17 сентября 2014 года.
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