Аксенов на митинге в Симферополе заявил, что "Крым идет домой, в Россию"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили в воскресенье вечером со сцены в центре Симферополя, где собрались тысячи жителей региона.

«Мы сделали это. Мы победили. Мы, крымчане, за две недели перевернули весь мир вверх ногами и сказали, что мы вернемся домой, в Россию», - сказал Константинов.

«Мы идем домой, Крым в России! Ура!... Мы сделали это с вами вместе, благодаря вам, благодаря поддержке России, ее народа, ее президента. Эту нашу победу никто не заберет. Мы с вами идем в Россию», - сказал Аксенов.

После чего заиграл гимн России. Затем небо озарил фейерверк.

Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

Согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, 82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыме.

Согласно обработке 50% бюллетеней, 95,5% принявших участие в крымском "референдуме" высказались за присоединение к Российской федерации , 3,5% - за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. 1% бюллетеней признан недействительным.

По украинскому законодательству референдум может быть только всеукраинским. Украинская власть назвала нелегитимным проведение референдума в Крыму и заявила, что не признает его результаты.

Также согласно заявлениям президент Европейского Совета Германа ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что референдум в Крыму является незаконным, нелегитимным, и его результат не будет признан Европейским Союзом. Не признают результаты крымского референдума и США.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что аномально высокая явка крымчан на так называемом крымском референдуме является результатом того , что в списки для голосования непосредственно на избирательных участках заносят всех желающих граждан России, а также людей, которые голосуют на нескольких участках одновременно.