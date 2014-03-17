Спикер Госдумы РФ: аннексия Крыма состоится на основе межгосударственного соглашения

Как передает корреспондент собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Нарышкин сказал журналистам в Москве.

«Процедура выглядит следующим образом: иностранное, суверенное государство обращается с просьбой к РФ о вхождении в ее состав и о заключении соответствующего межгосударственного соглашения. Президент РФ информирует об этом Госдуму и Совет федерации и правительство РФ и в случае необходимости проводит необходимые консультации. Затем идет процесс подготовки и подписания этого межгосударственного соглашения. После подписания Президент обращается в Конституционный суд на предмет, соответствует ли подписанное соглашение Конституции РФ, и при позитивном ответе в Госдуму вносятся два документа: подписанное соглашение на ратификацию, второй документ - проект закона о принятии в состав РФ (нового субъекта)», - сказал Нарышкин.

По его словам, в проекте закона должно быть указано название, статус, границы нового субъекта РФ, а в переходных положениях - порядок и сроки такой интеграции в экономическую, финансовую систему, а также в систему органов государственной власти России.

Читайте такжеОфициальной валютой Крыма объявлен рубль, гривня будет ходить до 2016 года

Нарышкин отметил, что после этого будут внесены изменения в 65-ю статью Конституции РФ, которая определяет состав федерации, и будет внесено дополнение в виде названия новых субъектов России.

При этом он напомнил, что в РФ действует с 2004 года закон о порядке принятия в состав России новых субъектов.

По словам Нарышкина, в этом документе указаны требования, которые должны быть выполнены при принятии в состав РФ, в частности определено, что включение в состав нового субъекта должно проходить на добровольной основе, присоединение должно соответствовать государственным интересам РФ и соответствовать соблюдению прав и свобод человека, а также этот процесс должен учитывать исторические, культурные и хозяйственные связи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

За постановление «О независимости Крыма» проголосовали 85 депутатов (всего в парламенте - 100 депутатов).

15 марта Верховная Рада Украины приняла решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады АРК.

16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

Также 16 марта в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова относительно постановления парламента Крыма „О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя“ от 11 марта.