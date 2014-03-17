Крымские сепаратисты будут просить у России финансовой помощи

Об этом сообщает пресс-центр крымского парламента.

«Совету министров Крыма поручено подготовить проект обращения Верховного Совета Автономной Республики Крым к Российской Федерации об оказании финансовой помощи Республике Крым в объеме, необходимом для бесперебойного функционирования бюджетной системы Крыма», - говорится в сообщении.

До принятия нормативно-правовых актов Республики Крым в сфере бюджетного и налогового законодательства на территории Республики Крым будут действовать положения Бюджетного и Налогового кодексов Украины.

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Как сообщал УНИАН, распущенный Верховной Радой Украины парламент Крыма объявил, что будет работать в действующем депутатском составе до сентября 2015 года.

Кроме того, парламент решил, что до принятия новой редакции Конституции Республики Крым будет действовать Конституция АРК 1998 года.

Также на заседании в понедельник нелегитимный парламент АРК провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.