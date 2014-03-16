Аваков заявил, что граница с РФ практически перекрыта

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Кабинета министров.

Он подчеркнул, что особенно усилена охрана границы в Луганской и Харьковской областях.

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"Пограничники и силы Национальной гвардии не допускают перехода через границу людей с сомнительными намерениями. Ежедневно через границу не допускаются сотни таких личностей", - сказал министр, пишет Украинский правда.

Он также рассказал, что правоохранительные органы и спецслужбы Украины установили группу профессиональных гастролеров, которые организуют провокации по стране.

В частности, он отметил, что группу таких лиц обнаружили при перемещении с Востока Украины в Одесской и Николаевской области, и что эта группа "из соседней страны".

Спецслужбы работают сейчас над установлением схемы финансирования и проводят следственные действия.

Кроме того, министр выразил уверенность, что воскресенье пройдет "без происшествий".