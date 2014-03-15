СМИ: Донецкая милиция пообещала выпустить задержанных во время донецкой бойни

23:48, 15 марта 2014
Политика
2 0

Донецкая милиция пообещала немедленно выпустить задержанных после событий 13 марта, когда был убит участник мирного митинга за единство Украины. 

Милиция пообещала отпустить задержанных в Донецке во время бойни

Об этом пророссийским митингующим под зданием Донецкого городского управления милиции сообщил один из активистов после переговоров с начальником управления Максимом Кириндясовым, сообщает Остров.

Он сообщил, что в ходе переговоров все требования протестующих об освобождении задержанных будут выполнены. 

"Требования будут выполнены – ребят уже выпускают", - сказал он, пообещав, что в к митингующим выйдет сам Кириндясов. 

Читайте такжеВ Донецке похоронили "свободовца", зарезанного в ночной бойне 14 мартаПри этом он подчеркнул, что у милиции вопрос есть только по одному человеку из Димитрова, которого сейчас опрашивают. 

Возле управления милиции толпа из 500 человек скандирует: "Выпускай!" и "Губарев!" 

Кроме того, участники пикета городского управления потребовали вернуть на должность начальника ГУ МВД в Донецкой области Романа Романова, уволенного после того, как пророссийские активисты захватили здание Донецкого областного совета/областной государственной администрации. 

Более того, протестующие заявляют, что с завтрашнего дня совместно с милицией будут охранять порядок. "Все задержания будут согласовываться с нами", - заявили они, пригласив всех желающих активистов подойти завтра к зданию Ворошиловского райотдела милиции. 

Вышедший к митингующим Максим Кириндясов, подтвердил, что задержанные могут быть выпущены, но, отметил он, в здании городского управления нет никого из задержанных: они находятся в другом месте.. 

При этом начальник управления отметил, что со всеми задержанными просто проводятся следственные действия, после чего люди могут быть отпущены. 

"Они задержаны по факту", - подчеркнул Кириндясов. 

Толпа во время его выступления стала требовать прокурора города, чтобы немедленно решить вопрос с освобождением задержанных. 

После того, как один из активистов заверил, что милиция выполнит все требования протестующих, пикетчики начали расходиться. 

При этом они призвали в понедельник собраться возле памятника Ленину и оттуда отправиться пикетировать городскую прокуратуру с требованием полного освобождения задержанных. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter