СМИ: Донецкая милиция пообещала выпустить задержанных во время донецкой бойни

Об этом пророссийским митингующим под зданием Донецкого городского управления милиции сообщил один из активистов после переговоров с начальником управления Максимом Кириндясовым, сообщает Остров.

Он сообщил, что в ходе переговоров все требования протестующих об освобождении задержанных будут выполнены.

"Требования будут выполнены – ребят уже выпускают", - сказал он, пообещав, что в к митингующим выйдет сам Кириндясов.

Читайте такжеВ Донецке похоронили "свободовца", зарезанного в ночной бойне 14 мартаПри этом он подчеркнул, что у милиции вопрос есть только по одному человеку из Димитрова, которого сейчас опрашивают.

Возле управления милиции толпа из 500 человек скандирует: "Выпускай!" и "Губарев!"

Кроме того, участники пикета городского управления потребовали вернуть на должность начальника ГУ МВД в Донецкой области Романа Романова, уволенного после того, как пророссийские активисты захватили здание Донецкого областного совета/областной государственной администрации.

Более того, протестующие заявляют, что с завтрашнего дня совместно с милицией будут охранять порядок. "Все задержания будут согласовываться с нами", - заявили они, пригласив всех желающих активистов подойти завтра к зданию Ворошиловского райотдела милиции.

Вышедший к митингующим Максим Кириндясов, подтвердил, что задержанные могут быть выпущены, но, отметил он, в здании городского управления нет никого из задержанных: они находятся в другом месте..

При этом начальник управления отметил, что со всеми задержанными просто проводятся следственные действия, после чего люди могут быть отпущены.

"Они задержаны по факту", - подчеркнул Кириндясов.

Толпа во время его выступления стала требовать прокурора города, чтобы немедленно решить вопрос с освобождением задержанных.

После того, как один из активистов заверил, что милиция выполнит все требования протестующих, пикетчики начали расходиться.

При этом они призвали в понедельник собраться возле памятника Ленину и оттуда отправиться пикетировать городскую прокуратуру с требованием полного освобождения задержанных.