СМИ: Донецкая милиция пообещала выпустить задержанных во время донецкой бойни
Донецкая милиция пообещала немедленно выпустить задержанных после событий 13 марта, когда был убит участник мирного митинга за единство Украины.
Об этом пророссийским митингующим под зданием Донецкого городского управления милиции сообщил один из активистов после переговоров с начальником управления Максимом Кириндясовым, сообщает Остров.
Он сообщил, что в ходе переговоров все требования протестующих об освобождении задержанных будут выполнены.
"Требования будут выполнены – ребят уже выпускают", - сказал он, пообещав, что в к митингующим выйдет сам Кириндясов.
Читайте такжеВ Донецке похоронили "свободовца", зарезанного в ночной бойне 14 мартаПри этом он подчеркнул, что у милиции вопрос есть только по одному человеку из Димитрова, которого сейчас опрашивают.
Возле управления милиции толпа из 500 человек скандирует: "Выпускай!" и "Губарев!"
Кроме того, участники пикета городского управления потребовали вернуть на должность начальника ГУ МВД в Донецкой области Романа Романова, уволенного после того, как пророссийские активисты захватили здание Донецкого областного совета/областной государственной администрации.
Более того, протестующие заявляют, что с завтрашнего дня совместно с милицией будут охранять порядок. "Все задержания будут согласовываться с нами", - заявили они, пригласив всех желающих активистов подойти завтра к зданию Ворошиловского райотдела милиции.
Вышедший к митингующим Максим Кириндясов, подтвердил, что задержанные могут быть выпущены, но, отметил он, в здании городского управления нет никого из задержанных: они находятся в другом месте..
При этом начальник управления отметил, что со всеми задержанными просто проводятся следственные действия, после чего люди могут быть отпущены.
"Они задержаны по факту", - подчеркнул Кириндясов.
Толпа во время его выступления стала требовать прокурора города, чтобы немедленно решить вопрос с освобождением задержанных.
После того, как один из активистов заверил, что милиция выполнит все требования протестующих, пикетчики начали расходиться.
При этом они призвали в понедельник собраться возле памятника Ленину и оттуда отправиться пикетировать городскую прокуратуру с требованием полного освобождения задержанных.