США подумывают надавить на Россию, продавая Украине свой сжиженный газ

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает передает корреспондент УНИАН.

«Мы считаем, что экономические санкции могут повлиять достаточно серьезно так, как это было в Иране. Мы все согласны, что иранцы сели за стол переговоров в результате такой работы. Экономические санкции против компаний, против правительства, против отдельных лиц - это очень важная вещь, и она будет иметь влияние», - отметил Майккейн.Он выразил серьезную озабоченность по поводу того, что российские войска все глубже заходят на территорию Украины и накапливаются у восточной границы.

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«Не могу сказать, какой будет наша немедленная реакция, если такие нарушения будут продолжаться, но Америка и ее союзники в Европе будут действовать», - заверил он.

Маккейн сообщил, что все сенаторы поддерживают Украину.

«Мы все объединены в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности», - сказал он.

По его словам, Россия безосновательно нарушает принципы территориальной целостности. А украинское правительство, отметил Маккейн, является конституционным и законным.

«Теперь правительство обратиться ко всем украинцам по осуществлению шагов к объединению Украины на принципах демократии, верховенства права, экономического развития и продвижения в европейском направлении», - добавил Маккейн.

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В свою очередь сенатор Джон Гувен сказал, что Америка может поставлять Украине сжиженный газ и, таким образом, оказывать давление на Россию.

Сенатор Шелдон Уайтхаус отметил, что Украина сейчас вырывается из оков коррупции и выходит на новый уровень. Но, к сожалению, выйти на этот уровень ей мешают внешние силы.

Он подчеркнул, что Россия не ведет себя как цивилизованная страна и нет гарантий, что ее поведение не ухудшится.

«Мы в один голос будем говорить президенту, что он должен как можно сильнее поддержать Украину, чтобы прекратить агрессию со стороны России, защитить независимость и территориальную целостность Украины, включая внедрением болезненных санкций в отношении России, промышленности и ее олигархов», - сказал Уайтхаус.

Он отметил, что России не следует ожидать, что она может жить в мире и пользоваться преимуществами цивилизованных стран без цивилизованного поведения.