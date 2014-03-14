По вчерашним событиям в Донецке задержаны уже шестеро - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию по расследованию вчерашней трагедии в Донецке.

«На этот момент шестеро задержанных», - написал он.

Кроме того, по словам Авакова, благодаря активной работе с журналистами, предоставившими материалы установлено около 20 человек дополнительно - прямых зачинщиков и исполнителей "в первых рядах". Оперативные группы работают по доставке подозреваемых в органы следствия.

Также Аваков сообщил, что установлена личность убийцы, нанесшего смертельные раны погибшему активисту: «Прямые показания очевидцев. Палач - кличка преступника. Милиция преступила к розыску преступника».

В то же время, оценивая действий линейного состава ППС органов МВД Донецкой области, Аваков написал, что действия линейного состава в ряде эпизодов были не адекватны: «Таково положение вещей в Донецкой милиции. Заменой руководящего состава не обойтись. Нужны более глубокие действия и реабилитация. Кто готов реально помогать - по сути, а не за должности и власть, у кого душа болит за Донбасс - прошу – включайтесь». По его словам, и губернатор и вновь назначенный руководитель милиции настроены на качественно иной уровень работы МВД в области.

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