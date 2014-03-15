Формулировка вопросов на нелегитимном референдуме в Крыму носит манипулятивный характер - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

“Так называемый бюллетень, который предлагается в Крыму, при наименьшем анализе вызывает много вопросов у специалистов... Но я боюсь другого: как бы не заполнял бюллетень кто-то из крымчан, его будут трактовать другие. В самой формулировке имеют место манипуляционные технологии — не кто как будет голосовать, а кто как будет считать и трактовать это”, - сказал Магера.