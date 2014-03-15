Сепаратисты Крыма не признают решения КС о незаконности референдума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель республиканской комиссии по подготовке и проведению референдума Михаил Малышев.

«Сформированный 13 марта на скорую руку, в нарушение конституционных процедур, так называемый Конституционный суд Украины 14 марта вопреки процедуре, установленной собственным регламентом, вынес сомнительный с точки зрения закона документ - решение по делу о проведении местного референдума. В соответствии со статьей пятой Конституции Украины, носителем суверенитета и единственным источником власти является народ, никто не может узурпировать государственную власть, власть народа является первичной, единственной и не отчуждаемой. Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдумы и иные формы демократии, поэтому любые действия государства, органов и должностных лиц, которые проводят узурпацию власти, принадлежащей народу, являются неконституционными и незаконными», - озвучил Малышев журналистам сегодня заявление президиума ВС Крыма.

Он добавил, что жители Крыма смогут прийти на 1205 участков в воскресенье, 16 марта, с 8:00 до 20:00.

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В Крыму напечатали 1,512 млн бюллетеней.

Как сообщал УНИАН, Верховный Совет Крыма 6 марта принял решение присоединить Крым к РФ и вынесла на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Власти Украины считают крымский референдум неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум признает лишь официальная Москва.

14 марта КС Украины признал неконституционным решение крымского парламента о проведении референдума.

Решение КС обязательно к исполнению на территории Украины, окончательно и не может быть обжаловано.