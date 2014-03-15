Со следующей недели ЦИК может начать регистрировать первых кандидатов в президенты Украины
15:37, 15 марта 2014Политика
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера надеется, что со следующей недели ЦИК начнет принимать документы на регистрацию от первых кандидатов на должность Президента Украины.
На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного кандидата
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Магера заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
На сегодняшний день не зарегистрирован ни один кандидат, но я надеюсь, что на будущей неделе такие уже будут”, - сказал Магера, отметив, что ЦИК продолжает свою работу по подготовке к выборам Президента Украины в соответствии с действующим законодательством.
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