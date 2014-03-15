Со следующей недели ЦИК может начать регистрировать первых кандидатов в президенты Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Магера заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

На сегодняшний день не зарегистрирован ни один кандидат, но я надеюсь, что на будущей неделе такие уже будут”, - сказал Магера, отметив, что ЦИК продолжает свою работу по подготовке к выборам Президента Украины в соответствии с действующим законодательством.