ЦИК зарегистрировала первых наблюдателей на президентских выборах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

“Рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала двух официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах Президента Украины 25 мая 2014 года”, - говорится в сообщении.

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Кроме того, ЦИК внесла некоторые изменения в состав территориальных избирательных комиссий в пяти регионах Украины, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов, сформированный в соответствии с постановлением ЦИК от 15 сентября 2010 года № 355 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения, городов Киева и Севастополя), районных в городе Севастополе избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов".