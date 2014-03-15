Пророссийские активисты требуют от донецкого СБУ освободить "народного губернатора"

Они требуют освобождения так называемого "народного губернатора" Павла Губарева, арестованного судом на 2 месяца по подозрению в организации массовых беспорядков и сепаратизме.

Об этом сообщает корреспондент "ОстроВа".

Люди скандируют "Гестапо", "Губарева", "Начальника", "Путин помоги!" и "Позор СБУ".

Один из митингующих взобрался по решетке на козырек здания и сорвал флаг Украины, водрузив вместо него флаг "Донецкой республики". Милиция не вмешивается в ситуацию.

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Через некоторое время к митингующим вышел начальник областного управления Валерий Иванов. Он предложил трем активистам войти в управление и выработать какой-то общий документ. Трое митингующих прошли в здание, остальные остались на улице.

Решение "мирно митинговать" возле здания СБУ было принято в ходе митинга на площади Ленина.