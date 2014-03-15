Информация о мировом соглашении с Россией не соответствует действительности - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, что есть информация, в соответствии с которой украинская власть готовит мировое соглашение с Россией, подобное соглашению 21 февраля, но без участия Виктора Януковича, которым предусматривается создание в ВР коалиции из ПР и отказ от проведения досрочных парламентских выборов.

Соболев отметил: “Это не отвечает действительности”.

“Более того, все переговоры, которые состоялись в рамках коалиции, подтверждают, что мы остаемся на позиции, что по завершению президентских выборов и установления результатов выборов Президента Украины, которые должны состояться 25 мая 2014 года, и никакая другая дата не обсуждается в коалиции, должны быть немедленно приняты решения относительно проведения парламентских выборов”, - отметил Соболев.

Как известно, в субботу в украинских СМИ появилась информация о подготовке мирового соглашения между украинской властью и Москвой.

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Суть предложения - вернуться к выполнению условий Соглашения от 21 февраля, но - уже без Виктора Януковича. В соответствии с обсуждаемым планом, осенью должна быть принята новая Конституция, с крайне урезанными полномочиями Президента и весьма широкими полномочиями Крыма и других регионов.

Второе условие - создание широкой парламентской коалиции при участии Партии регионов, но - без досрочных парламентских выборов, - говорится в статье издания «Зеркало недели. Украина».