В Харькове из-за угрозы терактов отменили проведение Евромайдана на выходных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в «Фейсбук» сообщил соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

«В связи с эскалацией ситуации в городе, угрозами терактов и подтвержденной информацией о провокации со стороны российских боевиков, принято решение отменить на выходные все акции харьковского Евромайдана. Воскресного митинга 16 марта у Тараса не будет», - подчеркнул Чистилин .

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Он также обратил внимание на то, что суд запретил проведение пророссийскими организациями референдума - вече на площади Свободы 16 марта, и призвал всех воздержаться от участия в акциях.

«В свою очередь суд запретил все сепаратистские сходки на площади Свободы. Свою позицию о текущем моменте харьковский Евромайдан высказал сегодня (14 марта - УНИАН) дважды. Утром был проведен пикет у Российского консульства, а вечером у Кобзаря состоялась акция «Женщины против войны»... Просим максимально сообщить об отмене воскресного митинга вашим знакомым, друзьям, единомышленникам... » , - написал Чистилин .

Как сообщал УНИАН, в Харькове на площади Свободы пророссийские организации в воскресенье, 16 марта, планировали провести референдум-вече, на который собирались вынести вопрос федерализации Украины и самоопределения Харьковской области. Проведение референдума - вече обжаловала Харьковский городской совет.

14 марта харьковский окружной административный суд запретил проведение референдума-вече.

Также 14 марта в Харькове СБУ по факту призывов пророссийских организаций к изменению территориального устройства Украины открыла уголовное производство по ч. 1 ст . 110 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута призвал жителей области воздержаться от участия в массовых мероприятиях в ближайшие дни из-за угрозы террористических актов.