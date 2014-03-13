Украина не имеет отношения к задержанию Фирташа - МВД

Украина не имеет отношения к задержанию в Вене бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в комментарии журналистам.

“Мы имеем материалы о деятельности группы Фирташа, разные материалы. Но мы не имеем сейчас отношения к этому задержанию. Это задержание - это инициатива иностранных служб”, - сказал он.

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На вопрос, будет ли просить Украина выдать Фирташа, Аваков ответил, что сначала необходимо ознакомиться с имеющимися материалами, “мы посмотрим все, что есть у нас, и будем принимать решение”.

Также Аваков отметил, что делать какие-то заявления преждевременно.

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Как сообщал УНИАН, по словам директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебыйноса, «мы подтверждаем, что 12 марта в Вене был задержан Дмитрий Фирташа. Арест был осуществлен на основании обращения ФБР США». Посольство Украины в Австрии выясняет все детали и будет пытаться встретиться с Фирташем. Сейчас Фирташ находится в пенитенциарном заведении в Вене.

По данным СМИ, Фирташ был задержан по выдвинутому органами США подозрению "во взяточничестве и преступных намерениях".