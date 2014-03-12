ЕС может подписать часть Соглашения об ассоциации с Украиной на будущей неделе - Туск

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной конференции в Варшаве с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"По нашему мнению, если не будет никаких технических проблем, то подписание документа должно состояться на ближайшем заседании Совета Евросоюза, то есть на будущей неделе", - сказал Туск.

Меркель тоже подтвердила, что соглашение с Украиной может быть подписано на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, на днях министр иностранных дел Украины Андрей Дещица выразил надежду, что политическая часть Соглашения об ассоциации с ЕС будет подписана 17 марта во время встречи глав МИД государств Евросоюза, или 21 марта - во второй день саммита на уровне глав государств ЕС.