Экс-вице-премьер рассказал, как урегулировать ситуацию в Крыму

«Ситуация в Крыму очень сложная. Во многом такая ситуация возникла из-за того, что крымчане не верят, что их интересы будут учтены на национальном уровне, они думают что их будут давить. Поэтому с Крымом необходимо говорить и дать им максимальное количество полномочий. Крым должен быть в любом случае в составе Украины», - сказал Александр Вилкул, вице-премьер в 2012 -2014 годах, на круглом столе в Институте Горшенина «Новая региональная политика. Усиление местного самоуправления как прививка от сепаратизма».

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«Необходимо дать Крыму максимальную автономию с выборностью премьер-министра, с переподчинением территориальным органам власти, с любым количеством языков – и украинским, и крымско-татарским, и русским, дать крымчанам гарантии защиты, гарантии безопасности от националистов и радикалов. Мы должны быть единой страной под желто-синим флагом», - сказал Александр Вилкул.

В «круглом столе» также приняли участие Сергей Гриневецкий, народный депутат Украины, глава Одесской облгосадминистрации (1998-2005), Ханде Эзран Бозатлы, президент Ассоциации Европейских регионов, Вера Нанивская, директор Международного центра перспективных исследований, Марина Ткаченко, эксперт по социальным проектам.