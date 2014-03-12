Российская актриса поддержала военные действия в Крыму, потому что "война - это страшно"

Об этом она сообщила в комментарии изданию snob.ru.

По ее словам, она поддерживает Путина и оккупацию Крыма, потому что "Они распоясались там (в Украине - УНИАН)".

"Я помню войну — это страшно. Поэтому у меня не было сомнений, что нужно подписать обращение. Вся бедная Украина сейчас в раздрае. Я считаю, что позиция России по Крыму правильная", - сказала Талызина.

Читайте такжеЛия Ахеджакова обещает никогда не предавать УкраинуТакже, по ее мнению, "новая власть в Киеве идет через штыки при помощи фашиствующих элементов", а в Украине "ни за что сажают губернаторов Донецка и Харькова" (очевидно, в первом случае имеется ввиду самопровозглашенный "губернатор" Павел Губарев - УНИАН).

"А если совсем честно, то Крым — это была наша территория. Хрущев сделал такой жест неизвестно почему", - добавила актриса.

Напомним, уже более ста деятелей российской культуры подписали обращение к Путину, выражающее поддержку его позиции касательно Украины, фактически поддержав аннексию Крыма, оккупацию его российскими войсками и войну между Украиной и Россией, которую постоянно пытаются спровоцировать российские солдаты в Крыму.