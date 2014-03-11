Россия признала законной декларацию независимости Крыма

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что в Декларации содержится международно-правовое обоснование данного шага со ссылками на Устав ООН и другие международные документы, а также заключение Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. по Косово.

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"В упомянутом заключении, принятом по запросу Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Сербии, Международный Суд подтвердил тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права. Этот же вывод четко прозвучал в ходе предшествовавших этому решению Международного Суда слушаний - в частности, в документах и выступлениях официальных представителей США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Дании и других западных стран", - говорится в сообщении.

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МИД России считает решение парламента Крыма абсолютно правомерным.

"Российская Федерация будет в полной мере уважать результаты свободного волеизъявления народов Крыма в ходе референдума, на который, как известно, приглашены наблюдатели от ОБСЕ и по двусторонней линии", - подчеркивают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Рада Крыма приняла "декларацию о независимости".

За утверждение "декларации" якобы проголосовали 78 депутатов Верховной Рады АРК.

В частности, Рада Крыма ссылается на решение международного суда ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года который признал, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права.