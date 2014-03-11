Янукович выступит в Ростове с заявлением в 11:00
08:42, 11 марта 2014Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович выступит во вторник с заявлением в Ростове-на-Дону в 13:00 по Москве (11:00 по Киеву).
Янукович снова выступит в Ростове / REUTERS
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на "окружение" экс-президента Украины.
Пресс-конференция пройдет в зале "Аметист" выставочного центра "Вертолэкспо".
Читайте такжеЗавтра Янукович выступит с заявлением - СМИВ зал будут допущены представители СМИ только по предъявлении ими редакционных удостоверений, а также после прохождения соответствующей проверки безопасности.
Также агентство сообщает, что организатором мероприятия является "окружение Януковича".
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