Янукович выступит в Ростове с заявлением в 11:00

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на "окружение" экс-президента Украины.

Пресс-конференция пройдет в зале "Аметист" выставочного центра "Вертолэкспо".

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Также агентство сообщает, что организатором мероприятия является "окружение Януковича".