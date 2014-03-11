Уничтожавших украинские паспорта крымчан мошенников задержали

Об этом сообщил замглавы крымской медиа-группы "Объектив" Заир Акадыров на своей странице в Facebook.

"В Симферополе и Саках задержаны злоумышленники, которые под видом сотрудников милиции ходили по домам граждан и изымали паспорта", - написал он со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД в Крыму Ольгу Кондрашову.

По словам Кондрашовой, те, кто пострадал от действий мошенников, должны обратиться в паспортные столы по месту для оперативного восстановления документов либо в органы внутренних дел по месту жительства, где им при наличии утраты документов будут выдаваться временные справки, удостоверяющие личность человека.

Читайте такжеВ Симферополе неизвестные отбирают и рвут паспорта украинцев - мэрияТакже Акадыров со ссылкой на очевидцев рассказал, что "банду, которая орудовала в Каменке" (поселок компактного проживания крымских татар), выследили местные, которые "догнали мошенников, заблокировали их авто, дали им по шее и передали милиции".

Напомним, вчера сообщалось о бандах, которые под видом членов избирательных комиссий уничтожали паспорта крымчан.