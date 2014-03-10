Завтра Янукович выступит с заявлением - СМИ

Во вторник, 11 марта, экс-президент Украины Виктор Янукович выступит в середине дня с заявлением в Ростове-на-Дону. Об этом ИТАР- ТАСС стало известно в окружении Януковича.

Там отметили, что точное время и место будут сообщены дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 7 марта газета ”Московский комсомолец”, ссылаясь на свой источник, написала, что Янукович в тяжелом состоянии госпитализирован в одно из медицинских учреждений Москвы.

Как известно, в последний раз Януковича живым видели 28 февраля во время его пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

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После этого его однопартийцы и люди из его окружения в Украине не подтверждали, что он выходил на связь. Слухи о смерти Януковича в последнее время появлялись не менее трех раз и активно распространялись в интернете.