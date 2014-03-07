В Крыму отключили интернет крымскотатарскому телеканалу АТR

Об этом сообщили в выпуске новостей Zaman, пишет Телекритика.

Как сообщает "Центр журналистских расследований", еще один ресурс АТR сайт "15 минут" подвергается DDoS-атаке.

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6 марта на сайте телеканала АТR был проведен интернет-рефендум, во время которого можно было выразить свое мнение относительно присоединения Крыма к РФ. Большинство высказалось против.

5 марта на эфирных частотах "Черноморской ТРК" начал вещание российский государственный информационный телеканал "Россия 24".

6 марта на всей территории Автономной Республики Крым было отключено эфирное вещание 5-го канала и "1+1". Сейчас на частотах "1+1" транслируется российский государственный телеканал "Россия".

7 марта в Крыму приостановлено эфирное аналоговое вещание украинского телеканала "Интер", на частотах которого транслируется НТВ.