Санкции против России изолируют ее политически и экономически – евродепутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время конференции в Киеве.

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В частности, отвечая на вопрос, какими методами можно остановить агрессию России против Украины, евродепутат отметил, что сейчас происходит грубое нарушение всех международных договоров и законов.

“Международное сообщество должно реагировать очень четко, строго и единогласно”, - сказал Ляйнен и добавил, что надежду на диалог все же не нужно терять.

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Европарламентарий отметил, что если санкции против России будут введены, она будет изолирована как политически, так и экономически.

На вопрос, не помешает ли подписанию Соглашения между Украиной и ЕС напряженная ситуация в АРК и реализация Россией намерений о присоединении Крыма, Ляйне отметил, что поддержка и влияние ЕС в таком случае должна быть более быстрой и более сильной.

Он напомнил, что вчерашний саммит в Брюсселе утвердил пошаговую стратегию реакции ЕС на российскую агрессию, и первые шаги все еще дают возможность для переговоров.

“Если переговоры ничего не дадут, другой шаг - санкции”, - сказал Ляйнен и добавил, что Россия политически и экономически может потерпеть значительные потери.