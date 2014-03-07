Ночь в Крыму прошла напряженно, но штурмов не было

В расположенных в Крыму украинских военных частях ночь прошла напряженно, но нападений, о возможности которых предупреждали из разных источников, не произошло. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По его словам, самая тревожная ситуация сохраняется рядом со штабом Военно-морских сил Украины в Севастополе. Там значительно возросло количество представителей так называемой «самообороны Крыма» и русских казаков, а также вооруженных людей без опознавательных знаков.

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Штаб береговой обороны в Симферополе пытаются забаррикадировать бетонными блоками. Заблокированы и другие украинские военные гарнизоны.

Как сообщает корреспондент издания, Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на полуострове.