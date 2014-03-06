Керченские морпехи устроили в части концерт

Ребята играли на гитарах, исполнили известные песни на русском и украинском языке, а также песни своего собственного сочинения.

Группа талантливых контрактников носит название «Чужая земля».

По словам командира части по работе с личным составом Алексея Никифорова, "концерт военные решили провести, чтобы поднять бойцам настроение, боевой дух, чтобы показать, что украинская армия не сдается".

Российские бойцы, которые все также находятся возле части слушали музыку и рассказали, что концерт им понравился.