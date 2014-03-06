В Симферополе едва не избили крымчанку с украинским флагом
18:43, 06 марта 2014Политика
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В Симферополе пророссийские активисты с георгиевскими лентами чуть не избили девушку, которая вышла на улицу с украинским флагом
Пророссийские активисты отобрали у нее флаг прямо перед камерами, крепкие мужчины пытались ее куда-то отвести, агрессивные женщины едва ее не избили, и призывали бежать из Крыма "на Майдан".
В то же время некоторые из присутствующих остановили агрессивных активистов и не дали делу дойти до избиения.
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